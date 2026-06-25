Победителя конкурса «Учитель года» из Тольятти осудили на 12 лет за изнасилование

Сергей Кочережко отправится в колонию строгого режима на 12 лет и 9 месяцев.

В Самаре вынесли приговор бывшему преподавателю, который в 2015 году получил звание «Учитель года». Сергей Кочережко отправится в колонию строгого режима на 12 лет и 9 месяцев. В апреле 2022 года 12-летняя девочка рассказала маме, что в метро Москвы к ней и подруге подошел незнакомец, спустил штаны и демонстрировал гениталии. Камеры видеонаблюдения помогли выйти на самарского педагога.

После этого начали расследование, в ходе которого выяснилось, что это не единственное преступление педагога. В итоге его обвинили по трем статьям: использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, и насильственные действия сексуального характера. Приговор вынесли 20 марта 2026 года.

После освобождения ему будет запрещено в течении одного года покидать свой город и менять место жительства без разрешения специального надзорного органа. Раз в месяц он должен будет отмечаться в полиции.

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