Рядом со стройкой кампуса «Куйбышев» нашли древние селище I тысячелетия н.э

В коллекции представлены 6 фрагментов венчиков сосудов, 4 фрагмента придонной и донной частей, остальные – фрагменты стенок. Фото: ГИООКН по Самарской области

Рядом с местом строительства межвузовского кампуса «Куйбышев» в Самаре обнаружили древнее селище «Жигулевские сады». Его признали памятником археологического наследия. В шурфах нашли фрагменты лепных керамических сосудов. Эта находка оказалась типична для I тысячелетии н.э. Об этом сообщает ГИООКН Самарской области.

«В коллекции представлены 6 фрагментов венчиков сосудов, 4 фрагмента придонной и донной частей, остальные – фрагменты стенок. Керамика сильно фрагментирована, поэтому точную культурную принадлежность установить пока не удалось. Предварительный анализ позволяет датировать памятник I тысячелетием н.э.», – написано в акте историко-культурной экспертизы.

Застройщика обяжут принять меры для сохранения объекта, в том числе возвести временные ограждения и немедленно остановить работы в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

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