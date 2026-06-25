Самара стала столицей геобрендов: в регионе подвели итоги фестиваля «Земля открытий»

Гости фестиваля смогли увидеть лучшие видео о разных уголках России - от Калининграда до Камчатки

В Самаре впервые прошел финал Всероссийского фестиваля геобрендов «Земля открытий». Регион принял авторов видеоработ из 58 субъектов страны. Церемония награждения состоялась на площадке областного парламента.

Фестиваль задуман как творческая лаборатория по созданию видеопортретов регионов. Главная цель – не только запечатлеть красоту и историю территорий, но и повысить их туристическую и инвестиционную привлекательность. Впервые за три года существования проекта финал прошел не в Москве, а в Самаре – и это стало знаком признания растущего туристического потенциала губернии.

Эксперты оценили 342 работы. Самыми популярными номинациями стали «Историческое наследие, национальные обычаи», «Архитектурное наследие», «Географическая уникальность и природная красота». Самарские авторы собрали впечатляющую коллекцию наград: 15 первых, 5 вторых и 2 третьих места. Лидерами среди участников стали ГТРК «Самара» и медиаагентство «Самара 450».

– Фестиваль «Земля открытий» начался три года назад как спецпроект Национальной премии «Серебряный Лучник», - подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников. - Его задачи – создание видеолетописи регионов, учебный материал для школ и инструмент повышения туристической привлекательности. Уверен, фестиваль «Земля открытий» сделает наш регион ещё более привлекательным и узнаваемым.

Как отметил спикер областного парламента, в 2025 году Самарскую область посетили 3,2 миллиона туристов – вдвое больше, чем несколько лет назад. У региона есть и особый повод для гордости: Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары в 2036 году. Самарская область на свой юбилей ждет гостей со всей страны.

Помимо личных наград, отметили и целые регионы: топ-10 территорий, приславших наибольшее число ярких работ, получили командные призы. Победителям и призерам фестиваля вручили дипломы и памятные призы, а гости смогли увидеть лучшие видео о разных уголках России - от Калининграда до Камчатки.

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