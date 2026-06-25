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НовостиПроисшествия25 июня 2026 15:50

В Сызрани Lada Granta насмерть сбила велосипедистку

В Сызрани произошло смертельное ДТП 25 июня
Екатерина ПАВЛОВА
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

25 июня в 17:00 в Сызрани 21-летний водитель ехал проспекту Гагарина за рулем Lada Granta. В районе дома №99 он наехал на женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, победителя конкурса «Учитель года» из Тольятти осудили на 12 лет за изнасилование.

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