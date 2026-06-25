В Сызрани Lada Granta насмерть сбила велосипедистку

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

25 июня в 17:00 в Сызрани 21-летний водитель ехал проспекту Гагарина за рулем Lada Granta. В районе дома №99 он наехал на женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, победителя конкурса «Учитель года» из Тольятти осудили на 12 лет за изнасилование.

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