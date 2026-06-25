В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 25 июня

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Самарской области сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов, которые вводились в этот день дважды. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в регионе сняли режим «Ковер», который действовал чуть более часа – с 18:41 до 19:51. Если утром ограничения вводились в связи с беспилотной опасностью, то сейчас их причина неизвестна.

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