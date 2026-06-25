В Самаре откроется выставочный проект «Человек мечтает о полете»

Для Самары тема полета в космос имеет особое значение – именно здесь создавались ракеты и двигатели для отечественной космонавтики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Самарском областном художественном музее откроется выставочный проект «Человек мечтает о полете», посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Экспозиция объединит произведения графики из коллекции музея и частного собрания Анны Сливковой.

«Для Самары тема полета в космос имеет особое значение – именно здесь создавались ракеты и двигатели для отечественной космонавтики. Экспозиция объединит произведения графики созданные в 1960–1980-е годы, когда космос воспринимался как символ будущего, научного прогресса и безграничных возможностей человека», – рассказали организаторы.

Также на выставке посетители смогут увидеть творчество Виктора Панидова (10 офортов), предметы фарфора на космическую тематику из коллекции Марселя Губайдуллина, модели ракет «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-5», а настоящей сенсацией станет впервые представленная в Самаре модель космического ракетного комплекса «Амур-СПГ» и другие экспонаты.

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