Жителя Самарской области осудили на 6 лет за братоубийство

Обвиняемый схватил кухонный нож и не менее 28 раз ударил родственника в голову и туловище. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2026 года в Большечерниговском районе Самарской области 43-летний мужчина вместе со своим старшим братом пил алкоголь дома. В какой-то момент они начали ссориться. Обвиняемый схватил кухонный нож и не менее 28 раз ударил родственника в голову и туловище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте. Затем убийца перенес тело в сарай, после чего позвонил их третьему брату и сознался в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе ведомства.

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