Ирину Цветкову переизбрали председателем самарского отделения Союза журналистов

Мы живем Союзом, мы любим Союз и мы будем стараться все делать, чтоб наш Союз был одним из лучших. Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов

25 июня в Самаре состоялась XXIV отчетно-выборная конференция Самарского областного отделения Союза журналистов России. На ней делегаты признали работу правления удовлетворительной и единогласно переизбрали председателем отделения Ирину Цветкову на новый срок.

«Мы живем Союзом, мы любим Союз и мы будем стараться все делать, чтоб наш Союз был одним из лучших, и тот флаг, который мы так высоко всегда поднимаем, ни в коем случае не опустился. Вместе мы многого добились, но впереди еще многое предстоит сделать» – сказала Ирина Цветкова.

Напомним, в самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 25 июня.

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