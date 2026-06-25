Около ТЦ «Аврора» в Самаре ГАЗель наехала на мотоциклиста

Пострадавшего водителя мотоцикла с места ДТП доставили в медицинское учреждение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

25 июня в 14:31 в Самаре, 47-летний водитель ГАЗели без пассажиров ехал по улице Авроры со стороны улицы Партизанской. Около ТЦ «Аврора» он нарушил требования дорожной разметки и столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 39-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пострадавшего водителя мотоцикла с места ДТП доставили в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Сызрани Lada Granta насмерть сбила велосипедистку.

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