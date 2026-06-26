Виновника ДТП с двумя погибшими судят в Самарской области

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 10 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начался суд над водителем, которого обвиняют в ДТП с двумя погибшими. Уголовное дело рассматривает Богатовский районный суд. ДТП произошло в сентябре 2025 года. Водитель за рулем автомобиля Ssаng Yong Kyron не уступил дорогу Шевроле Нива и врезался в нее.

«По версии следствия, водитель нарушил пункты ПДД и требования дорожного знака», – уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В ДТП погибли два человека и пострадали еще несколько. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 10 июля.

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