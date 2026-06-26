День молодежи в Самаре в 2026 году пройдет на нескольких площадках

Мероприятия продлятся несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю субботу июня в России отмечается один из самых ярких летних праздников – День молодежи. В Самаре мероприятия в честь этого праздника пройдут на нескольких площадках и продлятся несколько дней.

«В пятницу, 26 июня, в Самаре при поддержке администрации города и Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области состоится фестиваль ко Дню молодежи», – анонсировала пресс-служба городской администрации.

В библиотеке имени Крупской на Маяковского, 19 27 июня пройдет шахматный турнир. В этот день в региональном молодежном центре на проспекте Масленникова будут работать несколько площадок.

Куда еще сходить на День молодежи, читайте в материале «КП-Самара».

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