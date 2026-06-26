Под Самарой через суд убрали незаконную свалку

Мужчина убрал стихийную свалку отходов со своего участка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском районе мужчина на своем сельскохозяйственном участке устроил настоящую свалку отходов. На него подали в суд и обязали ликвидировать незаконную мусорку. За дело взялись приставы.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы страны», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Кроме того, с мужчины взыскали исполнительский сбор – 10 тысяч рублей. Эти меры побудили собственника участка исполнить решение суда, и он убрал стихийную свалку отходов со своего участка.

Ранее в Самарской области ликвидировали стихийные мусорки на землях сельхозназначения.

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