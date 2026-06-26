Международный марафон пройдет в Самаре в августе

Участников забега ждут 11 дистанций. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

XXIII Самарский международный марафон состоится 23 августа на площади Куйбышева. Участников ждут 11 дистанций — от детских забегов до классического марафона. Организаторы ожидают более 8 тысяч участников из 350 городов России и зарубежья.

Забег пройдет уже в девятый раз. Дистанции: детские 300 и 600 метров, «Самарская миля» (1586 метров), 3, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, а также северная ходьба на 3 и 10 км и инклюзивный старт для участников с ОВЗ.

«Самарский марафон уже 9 лет собирает любителей бега на живописном берегу Волги. В 2026-м мы готовы встретить более 8 тысяч человек. «Бегу, потому что люблю» — наш слоган», — рассказали в оргкомитете.

Старт и финиш расположат на площади Куйбышева — самой большой в Европе. Маршрут пройдет по старинным улицам, через мост над рекой Самарой и вдоль набережной. Для всех финишеров, кроме участников «Самарской мили» и сопровождения спортсменов, предусмотрены медали.

Регистрация на марафон уже открыта. Выдача стартовых пакетов пройдет 21 и 22 августа на площади Куйбышева. В день забега получить пакет нельзя. Для допуска нужна медицинская справка с указанием дистанции, а на 21,1 и 42,2 км — страховка и полис ОМС. Контрольные лимиты: для марафона — 6 часов (на отметке 21,1 км — 2 часа 50 минут), для полумарафона — 3 часа.

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