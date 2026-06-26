Мошенники обманули пенсионера под видом клиники и полиции в Самарской области

Сейчас заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мошенники обманули 68-летнего мужчину и лишили его 345 тысяч рублей. Сначала ему позвонили якобы из клиники и попросили предоставить личные данные. А затем с ним связали уже лже-правоохранители. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчине сказали, что он победил в акции и выиграл бесплатное медицинское обслуживание. Чтобы подтвердить участие в программе, требовалось назвать одноразовый код из sms-сообщения. Однако пенсионер отказался это делать и прервал разговор», – рассказали в пресс-службе.

На следующий день аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили мужчину, что из-за того кода террористы оформили на его имя доверенность на получение денег. Пенсионер якобы попал под подозрение и, чтобы доказать свою непричастность, должен раскрыть сумму сбережений и свой банк.

В результате мужчина по совету мошенников снял все деньги и перевел их на «безопасный счет» на время «проверки». Сейчас заведено уголовное дело.

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