Рынок ипотеки в ПФО: спрос на вторичку восстанавливается

Эксперты отмечают, что спрос на жилье в ПФО сильно децентрализован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выдачи ипотеки в Приволжском федеральном округе, как и в целом по России, выросли по сравнению с первым кварталом 2025 года, однако спрос на первичное жилье не восстановился после переформатирования программы семейной ипотеки в феврале 2026 года. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра Домклик, изучив данные по рынку жилищного строительства и ипотечных сделок Сбербанка в рамках Domclick Digital Day в Самаре.

По данным аналитиков, регионы ПФО не очень активно застраиваются: доля жилья, построенного за последние десять лет, там ниже, чем в целом по стране, но сохраняет тренд роста. Спрос на жилье в округе сильно децентрализован. Из числа городов, не являющихся административными центрами, чаще всего покупают квартиры в новостройках Набережных Челнов (4,2%), Новочебоксарска (2,1%) и Тольятти (1,4%).

Эксперты отмечают, что география вторичного жилья шире, но также сравнительно слабо централизована. На тройку лидеров приходится 18,6% – это Уфа (6,5%), Казань (6,2%) и Самара (5,9%). Из городов, не являющихся административными центрами, чаще всего покупают готовые квартиры в Тольятти (3,4%), Набережных Челнах (3%) и Стерлитамаке (1,9%).

Согласно исследованию, выдачи ипотеки в ПФО, как и в целом по России, снижались в период высоких рыночных ставок, однако по мере снижения ключевой ставки они росли на протяжении всего 2025 года с выходом на пик в декабре. После ожидаемого снижения в январе-феврале 2026 года выдачи вновь вернулись к росту. Некоторое снижение в мае 2026 года носит, скорее всего, сезонный характер.

По данным Домклик и Центра финансовой аналитики Сбербанка, темп роста цен на первичное жилье в ПФО сильно отличается от региона к региону. В пяти регионах (Оренбургская, Самарская и Нижегородская области, Республики Марий Эл и Удмуртия) они выросли с мая 2025 по май 2026 года выше среднероссийских значений. При этом в Мордовии цены снизились, а в таких крупных регионах, как Прикамье, Татарстан, Башкортостан, выросли за год менее чем на 6%. В сегменте готового жилья рост цен сильно обогнал среднероссийский показатель. Лишь в Башкирии, Саратовской и Пензенской областях этот показатель оказался ниже.

По информации аналитиков, в 2024-2026 годах люди, зарегистрированные на территории ПФО, в 12,4% случаев брали ипотеку на жилье вне пределов своего округа. 58% переездов приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Чаще всего берут объекты недвижимости вне пределов своего округа жители Башкортостана, Оренбургской и Саратовской областей.

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