На время диагностики будет приостановлена подача горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 16 июля жители двух районов Самары частично останутся без горячей воды. На второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и на верхней зоне Безымянской отопительной котельной будут проводить гидравлические испытания, предупредили в Самарском филиале «Т Плюс».

«На время диагностики будет приостановлена подача горячей воды для жилых домов, социальных объектов и организаций», – прокомментировала пресс-служба компании.

Без горячей воды частично останутся улицы 22 Партсъезда Алма-Атинская, Александра Матросова, Вольская, Гагарина, Гвардейская, Георгия Ратнера, Дальневосточная, Днепровская, проспекты Кирова и Металлургов, улицы Промышленности, Ново-Вокзальная, Олимпийская, Советской Армии, Черемшанская, Физкультурная и многие другие. Полный список домов, которые попадут под отключение, можно найти на сайте и в соцсетях компании.

Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при проведении гидравлических испытаний. Не нужно подходить близко к трубопроводам, парковать машины возле энергообъектов. Не заходите за ограждения при проведении ремонтных работ.

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