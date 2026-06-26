На парковке в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием подростка

Автомобилистка не заметила на парковке подростка и наехала на него. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 25 июня в Новокуйбышевске зафиксирован наезд автомобиля на пешехода. ДТП произошло в 16:30 на территории парковки по улице Свердлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГАИ, за рулем автомобиля Nissan Qashqai находилась 57-летняя женщина. По предварительной версии, она не заметила 13-летнего подростка, который шел по парковке, и сбила его.

В результате случившегося несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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