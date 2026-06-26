В Тольятти провели внеплановую проверку мороженого после жалоб на качество

Образцы из тех же партий направили в ведущие независимые лаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тольяттинский производитель протеиновых десертов провел внеплановую проверку продукции в независимых лабораториях после публикаций о качестве мороженого и молочных коктейлей, в которых исследование Роскачества обнаружило кишечную палочку и незаявленный подсластитель.

«Все продукты бренда проходят строгий многоступенчатый контроль и добровольную сертификацию. Мы гарантируем чистоту рецептуры и безопасность ингредиентов», - заявили в компании.

Согласно разъяснениям самого Роскачества, гораздо чаще причиной развития микробиологии в мороженом является неправильное хранение в магазине. Если оно лежит без деления на отсеки и при температуре в витрине выше -12 °C, возникают условия для размножения попавших извне бактерий.

Образцы из тех же партий продукции направили в ведущие независимые аккредитованные лаборатории страны. Они не нашли нарушений микробиологических показателей. Результаты испытаний опровергли и заявления о наличии немолочных жиров.

А что касается уровня белка, который был ниже заявленного на упаковке, незначительные колебания в готовом продукте допустимы по ГОСТу. По словам производителя, они обусловлены использованием натурального молочного сырья.

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