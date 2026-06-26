Предприятие из Тольятти победило во всероссийском конкурсе «Земля открытий»

Премьерный показ фильмов-победителей и церемония награждения состоялись в Самарской губернской думе и художественном музее / Фото: АО "ТОАЗ"

Стали известны итоги III всероссийского фестиваля геобрендов «Земля открытий». В этом году он собрал сотни видеоработ от Калининграда до Камчатки. В число победителей вошел Тольяттиазот. Его медиапроект «Вкус земли Самарской» признали лучшим в номинации «Просто путешествуй!».

Предприятие запустило свой просветительский проект в 2025 году. Было снято три серии, направленные на популяризацию уникальной природы, богатой истории и многогранной культуры Самарской области. Выпуски посвятили селам Ягодное и Винновка, а также Хлебной площади в Самаре. В каждом — реальные натурные съемки, графическая анимация, местные легенды и рассказы о выдающихся жителях. В мини-фильмах также транслируется значимый вклад химпромышленности в сельское хозяйство.

«Мы стремились показать, как индустриальный потенциал компании переплетается с заботой о плодородии и развитием внутреннего туризма. Признание экспертов фестиваля доказывает, что такой формат продвижения геобренда вызывает теплые чувства и находит отклик в сердце у самой разной аудитории», — сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова, добавив, что проект будет продолжен.

Премьерный показ фильмов-победителей и церемония награждения состоялись в Самарской губернской думе и художественном музее. В дальнейшем лучшие проекты фестиваля будут распространять как в цифровом пространстве, так и на офлайн-площадках по всей стране (на вокзалах и аэропортах, в ТИЦ, общественном транспорте и в кинотеатрах под открытым небом). Также видеоролики будут показывать на уроках по истории родного края, географии и обществознанию.

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