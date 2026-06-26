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НовостиСпорт26 июня 2026 9:37

«Крылья Советов» разберутся с долгами и трансферным баном

Гендиректор «КС» Тархан Джабраилов заверил, что клуб справится с долгами и трансферным баном
Роман ГЕРАСЬКОВ
Клуб ведет переговоры с «Зенитом». Фото: ПФК "Крылья Советов"

Клуб ведет переговоры с «Зенитом». Фото: ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов в интервью «Матч ТВ» рассказал о финансовом состоянии клуба.

«Мы с «Зенитом» в процессе переговоров. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован. Могу заверить, что с такой поддержкой региона, губернатора и наших надежных партнеров клуб точно будет жить», - заявил Джабраилов.

Напомним, РФС наложил на «Крылья Советов» трансферный бан из-за перехода Ивана Сергеева в московское «Динамо». Самарский клуб должен был выплатить «Зениту» процент за трансфер в размере 100 миллионов рублей.

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