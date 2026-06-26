Самарским школьникам рассказали о правилах безопасности в чрезвычайных ситуациях

В сезон летних каникул, когда у школьников много свободного времени, детям еще раз напомнили о правилах безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В библиотеке семейного чтения №25 в разгар летних каникул прошел интерактивный урок безопасности. Ученики младших и средних классов узнали, как распознать угрозу, кому доверять и почему нельзя игнорировать подозрительные предметы.

«Это познавательная серия, президентский проект, направленный на обеспечение безопасности детей, - рассказала заведующая библиотекой Елена Ермакова. - Очень хорошие информационные ролики. Их сюжет настолько убедителен, что ребята сразу все понимают и принимают.

На уроке школьникам показали короткие обучающие фильмы, после чего состоялось обсуждение. Детям объяснили: в любой опасной ситуации - будь то обнаружение подозрительного предмета, попытка похищения или угроза взрыва - главное не паниковать и сразу обращаться за помощью к взрослым или экстренным службам.

Особый акцент сделали на безопасности в быту. Организаторы напомнили: нельзя трогать чужие вещи на улице и вступать в диалог с незнакомцами.

По словам участников встречи, многие советы им уже знакомы благодаря школе и родителям. Такие занятия помогают еще раз закрепить важные правила и задуматься о последствиях необдуманных поступков. Школьница Алиса Николаева поделилась, что обязательно расскажет своим одноклассникам о том, что узнала на уроке. Она знает, что некоторые ребята не понимают опасности и, когда видят посторонний предмет, то просто пинают его.

Участница Валерия Сапрыкина пришла на занятие вместе с лагерем. Она отметила, что тема особенно актуальна сейчас, так как мошенников стало больше, они научились подделывать голоса под родственников и знакомых.

Помимо видеоматериалов, сотрудники библиотеки подготовили тематические книжные выставки и специальные издания по безопасности. Также с детьми обсудили, что даже привычные ситуации - например, звонок в дверь незнакомца или просьба о помощи от постороннего на улице - могут быть рискованными.

Подобные занятия в библиотеке №25 проводятся регулярно. Они помогают школьникам не только расширить кругозор, но и получить знания, способные сохранить жизнь и здоровье.

Напомним, уроки проходят в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Их главная цель - профилактика терроризма и экстремизма, а также обучение детей навыкам противодействия антисоциальным явлениям.