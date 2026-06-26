Самарским школьникам рассказали о правилах безопасности в чрезвычайных ситуациях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В библиотеке семейного чтения №25 в разгар летних каникул прошел интерактивный урок безопасности. Ученики младших и средних классов узнали, как распознать угрозу, кому доверять и почему нельзя игнорировать подозрительные предметы.
«Это познавательная серия, президентский проект, направленный на обеспечение безопасности детей, - рассказала заведующая библиотекой Елена Ермакова. - Очень хорошие информационные ролики. Их сюжет настолько убедителен, что ребята сразу все понимают и принимают.
На уроке школьникам показали короткие обучающие фильмы, после чего состоялось обсуждение. Детям объяснили: в любой опасной ситуации - будь то обнаружение подозрительного предмета, попытка похищения или угроза взрыва - главное не паниковать и сразу обращаться за помощью к взрослым или экстренным службам.
Особый акцент сделали на безопасности в быту. Организаторы напомнили: нельзя трогать чужие вещи на улице и вступать в диалог с незнакомцами.
По словам участников встречи, многие советы им уже знакомы благодаря школе и родителям. Такие занятия помогают еще раз закрепить важные правила и задуматься о последствиях необдуманных поступков. Школьница Алиса Николаева поделилась, что обязательно расскажет своим одноклассникам о том, что узнала на уроке. Она знает, что некоторые ребята не понимают опасности и, когда видят посторонний предмет, то просто пинают его.
Участница Валерия Сапрыкина пришла на занятие вместе с лагерем. Она отметила, что тема особенно актуальна сейчас, так как мошенников стало больше, они научились подделывать голоса под родственников и знакомых.
Помимо видеоматериалов, сотрудники библиотеки подготовили тематические книжные выставки и специальные издания по безопасности. Также с детьми обсудили, что даже привычные ситуации - например, звонок в дверь незнакомца или просьба о помощи от постороннего на улице - могут быть рискованными.
Подобные занятия в библиотеке №25 проводятся регулярно. Они помогают школьникам не только расширить кругозор, но и получить знания, способные сохранить жизнь и здоровье.
Напомним, уроки проходят в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Их главная цель - профилактика терроризма и экстремизма, а также обучение детей навыкам противодействия антисоциальным явлениям.