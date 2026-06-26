В Самаре презентовали первый туристско-экскурсионный маршрут

Появятся цифровой двойник князя Засекина Фото: администрация Самары

В Самаре представили первый городской туристско-экскурсионный маршрут, который объединяет историческое наследие города. 25 июня глава Самары Иван Носков вместе с министром туризма области Екатериной Матвеевой и депутатом губернской думы Романом Балтером осмотрели проект, который реализуют в течение года. Об этом сообщили в администрации города.

«Продолжаем обустраивать туристский центр Самары в рамках нацпроекта. В этом году приведем в порядок две локации — башню крепости на Кутякова/Водников и дополним Хлебную площадь историческими арт-объектами», — подчеркнул Иван Носков.

Центральная точка маршрута «Живая история: Князь Засекин и врата в дикое поле» — реконструированная башня Самарской крепости 1586 года. Ее превратят в современный музейный комплекс с интерактивными технологиями. Там появятся цифровой двойник князя Засекина, тактильный стол, симулятор «Боярская дума». На территории установят ярмарочный комплекс, информационный центр, ремесленные лавки и деревянное ограждение.

Проект «Хлебная площадь. Вехи истории» дополнят стендами и малыми архитектурными формами. Оба проекта реализуют по обновленной концепции туристского кода центра города. Также у Речного вокзала установят 6 ярмарочных павильонов.

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