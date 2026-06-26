Жители Самарской области могут подавать заявки в УК онлайн

В Самарской области будут развивать сервис оперативного реагирования на нарушения управляющих компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная жилищная инспекция Самарской области и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве на конференции Domclick Digital Day. Стороны договорились о совместной работе по развитию сервиса оперативного реагирования на нарушения управляющих компаний.

Теперь самарцы могут направить обращение в УК онлайн — через банковское приложение или напрямую в сервисе Домклик. К примеру, сообщить о неисправном лифте, протечке или отключении света. С помощью этих каналов связи жители могут отслеживать статус заявки и получать новости от обслуживающей организации.

В банке отмечают, что обращение собственников квартир автоматически поступает на онлайн-платформу Doma.ai, которой пользуются УК, и распределяется между исполнителями. Система контролирует сроки выполнения работ, руководители организаций видят заявки в реальном времени. В результате обращения не теряются, а дисциплина исполнения заявок повышается. Благодаря этому компании смогут избегать штрафов от жилинспекции.

«Благодаря высокотехнологичным решениям, предоставляемым платформой, процесс управления жилищным фондом может стать более прозрачным, эффективным и доступным для каждого жителя», - прокомментировал врио главы ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

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