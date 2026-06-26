Житель Самарской области напал на пенсионера после просьбы заглушить машину

Скоро это дело рассмотрит мировой суд Нефтегорского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтегорском районе в мае 2026 года 84-летний пенсионер стал жертвой нападения после того, как сделал замечание незнакомцу. Пожилому мужчине не понравилось, что под его окнами долго работала на холостых оборотах заведенная машина. Пенсионер опросил водителя заглушить двигатель.

«В ответ на просьбу пенсионера мужчина незаконно проник в его квартиру», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина применил насилие к пенсионеру и угрожал его убить. На него завели уголовное дело, к ходе предварительного расследования он признал вину.

Скоро это дело рассмотрит мировой суд Нефтегорского района.

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