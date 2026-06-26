Вячеслав Федорищев встретился с молодежным правительством Самарской области

Участники молодежного движения рассказали губернатору о реализации профильных проектов в регионе. Фото: Иван Макеев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями регионального молодежного правительства и активистами Самарского союза молодежи. Встрече прошла в преддверии Дня молодежи.

«Молодежное правительство является важным институтом, который позволяет региональному правительству не выпадать из контекста сегодняшнего дня, быть в авангарде идей благодаря вам», – сказал глава региона.

В 11 муниципалитетах Самарской области работают местные организации союза молодежи, существуют также первичные группы и студенческие клубы. Участники молодежного движения рассказали губернатору о реализации профильных проектов в регионе. Один из них – это проект «Цифровой компас», направленный на осознанное использование цифровых технологий.

Кроме того, планируется благоустроить территорию возле молодежного центра – установить арт-объекты, сделать площадки для выступлений, организовать зоны отдыха и т.д. Проект хотят реализовать в рамках программы «Народный бюджет» в 2027 году.

Вячеслав Федорищев поручил своему помощнику, Герою России Денису Портнягину взять шефство над Самарским союзом молодежи и усилить патриотическое воспитание.

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