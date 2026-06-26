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НовостиПроисшествия26 июня 2026 11:21

В Самарской области женщина ударила полицейского за замечание о курении

Жительница Самарской области ударила по руке полицейского и получила штраф 25 тысяч рублей
Елизавета ЖИРНОВА
Апелляционную жалобу отклонили

Апелляционную жалобу отклонили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд оставил в силе приговор 39-летней жительнице Похвистнево. Ее признали виновной в применении насилия к представителю власти. В октябре 2025 года женщина на привокзальной площади ударила по руке полицейского, который доставил ее в отдел за курение в общественном месте. Суд назначил ей штраф 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Защита утверждала, что женщину наказали необоснованно, оговор и превышение полномочий сотрудниками. Прокурор апелляционного отдела опроверг эти доводы. Вина женщины подтверждена совокупностью доказательств, а действия правоохранителей были законными», — рассказали в ведомстве.

Суд первой инстанции счел наказание соразмерным содеянному. Учли обстоятельства дела и личность женщины. Прокурор настаивал, что оснований для смягчения приговора нет. Судебная коллегия согласилась с позицией гособвинения. Апелляционную жалобу отклонили, приговор оставили без изменения.

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