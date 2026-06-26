От спекуляций к балансу: как меняется подход молодых россиян к инвестициям

Средний объем портфеля молодого инвестора до 30 лет в середине 2026 года составил около 279 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодежь в России все увереннее осваивает фондовый рынок, причем за последние три года ее инвестиционная стратегия заметно поменялась — от рискованных экспериментов к сбалансированным и долгосрочным решениям. Как отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, молодые инвесторы приходят на биржу с осознанной финансовой стратегией.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, средний объем портфеля молодого инвестора до 30 лет в середине 2026 года составил порядка 279 тысяч рублей. Его структура отражает взвешенный подход: 46% средств размещено в облигации, 30% — в паи фондов, 18% — в акции, 6% — в денежные средства и драгоценные металлы. Своим портфелем молодые инвесторы управляют с помощью ИИ-сервиса.

Эксперты считают, что в ближайшие 5-10 лет именно инвесторы до 30 станут одной из главных движущих сил российского фондового рынка. Модель этой аудитории — сочетание консервативности, технологичности и долгосрочного мышления — уже влияет на развитие инвестиционных сервисов: брокеры активнее внедряют автоматизацию, упрощают интерфейсы и усиливают образовательный компонент.

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