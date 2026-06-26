Общественный штаб Самарской области начал подготовку к наблюдению за выборами

Начинается подготовительная работа. Фото: Общественная палата Самарской области

В Самарской области прошло заседание регионального Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами, которые пройдут осенью 2026 года. Речь шла о подготовке к началу обучения наблюдателей, изменениях в избирательном законодательстве и информационных рисках кампании.

«Мы должны подготовить более 3 тысяч квалифицированных наблюдателей на 1728 избирательных участков. Приступаем к подготовительной работе по обучению людей. Сейчас идет сбор документов и заявок. Обучение пройдет с июля по август», — рассказал председатель Общественного штаба Самарской области Павел Покровский.

Перед штабом стоит три основных задачи: мониторинг хода голосования, обеспечение прозрачности всех процедур и легитимности итогов выборов. Особое внимание уделили риску использования дипфейков и вражеского ИИ для дестабилизации обстановки и вбросов фейков.

В этом году в состав наблюдателей войдут представители организаций ветеранов СВО и члены семей военнослужащих. Выборы депутатов Государственной и Губернской думы состоятся 18, 19, 20 сентября.

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