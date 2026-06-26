В Самаре 22 выпускника получили медали за особые успехи в учении

Почти 1500 ребят претендуют на медали «За особые успехи в учении». Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В этом году школы Самары заканчивают 4478 выпускников, и почти 1500 из них претендуют на медали «За особые успехи в учении». Первые 22 медали талантливым ребятам вручил мэр Самары Иван Носков. Среди них – те, кто получил 100 баллов на ЕГЭ, дети участников СВО.

«Большинство из них не только успешно учились в школе, но и развивали свои таланты. Обсудили с ними развитие Самары, какой они ее видят в ближайшем будущем, кем хотели бы работать», – написал глава города в своем канале в МАКС.

72 самарских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ, причем пять ребят – сразу по двух экзаменам. Эти цифры могут вырасти, так как известны результаты еще не всех экзаменов. Пока же больше всего 100-балльных результатов на экзамене по химии – его получили 22 одиннадцатиклассника.

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