В Самарской области выставили на продажу ГАЗ-69 «Радийка» за 14,7 млн рублей

На нем ездили на мероприятия в Казань, Оренбург и Пензу Фото: Avito

В Самарской области продают редкий ГАЗ-69 «Радийка» 1963 года выпуска вместе с прицепом ГАЗ-704-1-АП-05 1971 года. Автомобиль стоит на учете, имеет ПТС, СТС и госномера. За внедорожник просят 14,7 миллиона рублей. Об этом сообщил владелец автомобиля на Avito.

«Двигатель, коробка, раздатка, мосты — все оригинальное. Специальное оборудование устанавливал по мере поиска по стране и за рубежом», — рассказал продавец.

Пробег автомобиля 128 тысяч километров. Он не битый, с бензиновым двигателем 2,1 литра (55 лошадиных сил), механической коробкой и полным приводом. Внедорожник неоднократно участвовал в выставках, получал призы. Также на нем ездили на мероприятия в Казань, Оренбург и Пензу.

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