Предприятию Самары причинен ущерб в 7 млн рублей из-за майнинга криптовалюты

В мае 2026 года было заведено уголовное дело. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Самары обнаружили незаконную добычу (майнинг) криптовалюты, сопряженной с хищением электроэнергии. Сейчас преступников ищут. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области.

«Неустановленные лица вмешались в конструкцию вводного прибора учета. Это повлияло на сверхнормативное потребление электроэнергии и повышенную нагрузку на энергосистему», – рассказали в пресс-службе.

В результате одному из системообразующих предприятий региона нанесен ущерб, превышающий 7 миллионов рублей. В нежилом здании нашли специальное оборудование для майнинга криптовалюты и управляющее устройство с программным обеспечением.

В мае 2026 года было заведено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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