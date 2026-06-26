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НовостиСпорт26 июня 2026 13:00

Павел Андреев может вернуться в «Крылья Советов»

Агент Павел Андреев займется комплектованием «Крыльев Советов»
Роман ГЕРАСЬКОВ
Агент Павел Андреев может вернуть влияние в самарском клубе. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Агент Павел Андреев может вернуть влияние в самарском клубе. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Футбольный агент Павел Андреев может вернуться и заняться комплектованием самарских «Крыльев советов». Об этом сообщает Sport Baza.

«Андреев вышел из проекта «Чайки» и вернул себе влияние в самарском клубе», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что агент является близким другом Руслана Алиева, который занимает в «КС» должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам, а также хорошо знаком с главным тренером команды Сергеем Булатовым.

С приходом Андреева в «Крыльях» могут вновь появиться «агентские» выплаты, а также игрока агента.

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