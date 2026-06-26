Онлайн-игры и большой фестиваль ждут россиян в День молодежи

День молодежи отметят в России в последнюю субботу июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в России отмечается День молодежи. К этому празднику был запущен большой проект, который поможет молодым россиянам реализовать свои мечты. Организует всероссийский День молодежи Росмолодежь, а генеральным партнером выступает Сбер.

Первым шагом к воплощению желаний станет онлайн-проект «Сохраненки». В мини-играх здесь можно получить подарки, которые помогут накопить на давнюю мечту, спланировать летнее приключение с друзьями, освоить новые навыки или получить карьерный буст.

Продолжится праздник в офлайн-формате. Центральной площадкой станет Смоленск — молодежная столица России-2026. С 26 по 28 июня здесь развернется фестиваль и откроется «Мечтавселенная Сбера» — пространство, где можно узнать о лучших возможностях для молодежи. Гостей ждет интерактивный квест, объединяющий финансовые продукты, карьерные треки и образовательные проекты в области технологий, ИИ и программирования. За прохождение всех активностей участники получат памятный подарок.

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