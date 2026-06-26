В Самаре отключат холодную воду из-за ремонта на сетях водоснабжения

В течение недели список может быть скорректирован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре с 29 июня по 2 июля жителей ждут отключения холодной воды из-за планового ремонта на сетях водоснабжения. Без воды останутся дома на Демократической, Ташкентской, Солнечной, Больничной, Кирова и других улицах. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды. Информация о ремонтно-профилактических работах предварительная. В течение недели список может быть скорректирован», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

29 июня с 10:00 до 12:59 воды не будет на Демократической, 20, 22А, 24А, 32, Ташкентской, 246, 248, Солнечной, 67. Из-за замены задвижки диаметром 300 мм. 1 июля с 10:00 до 13:00 отключат воду на Больничной, 20, 20А и Искровской, 7, там будут менять автоматический ввод резерва.

2 июля с 10:00 до 13:00 воды не будет на проспекте Кирова, 385А, 395, 399 и улице Димитрова, 69, 76, 78, 80. В это же время отключат воду на Алма-Атинской, 108А, 108Б, 108В, 144-152, Стара-Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307 и проспекте Карла Маркса, 476, 478.

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