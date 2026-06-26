В Самарской области области введут запрет на продажу алкоголя 27 июня

Запрет на продажу спиртного будет действовать с 8:00 до 23:00 27 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 27 июня 2026 года введут временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения связаны с проведением выпускных вечеров в школах и празднованием Дня молодежи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 и коснется магазинов и других объектов розничной торговли. При этом приобрести алкоголь по-прежнему можно будет в заведениях общественного питания — кафе, ресторанах и барах.

Такие меры ежегодно принимают для обеспечения общественного порядка и безопасности во время праздничных мероприятий.

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