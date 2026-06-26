Российский банк запускает бизнес-спринт ко Дню молодежи

Участники интерактивной игры смогут проверить свои навыки управления. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бизнес-спринт для начинающих и опытных предпринимателей стартует в рамках федерального турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост от Сбера. В интерактивной игре, которая приурочена ко Дню молодежи, можно проверить свои навыки управления и побороться за ценные призы. Первый этап уже стартовал и продлится до 6 июля.

По данным банка, игра ИЗЗЗИ Бизнес Рост — это бизнес-тренажер с интеграцией ИИ на основе реальных кейсов. Участникам предстоит принимать управленческие решения и выбирать стратегии роста прибыли без риска для реального бизнеса.

Основные этапы игры: выбор стратегии и формирование команды; работа с бюджетом, маркетингом, продуктом и логистикой; соревнование с другими участниками и ИИ. Можно создавать собственные решения или пользоваться подсказками. Каждое действие влияет на результаты: выручку, чистую прибыль и рост бизнеса. ИИ по мере игры подскажет, как усилить результат и какие инструменты стоит применить.

После каждого этапа участники получают оценку и краткий разбор; в финале — итоговое резюме по бизнес-стратегии с конкретными рекомендациями: на чем сосредоточиться, какие инструменты внедрить и как развивать бизнес-мышление.

Организаторы сообщают, что участвовать в основном турнире, который продлится с 7 июля по 15 сентября, могут предприниматели — ИП или ООО. Также любой желающий сможет протестировать свой потенциал в тестовой игре или присоединиться к первому этапу, стартовавшему ко Дню молодежи.

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