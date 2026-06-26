В Самаре два концерта перенесли с крыши торгового центра в фуд-парк

Все зоны хотят сделать с учетом категорий приобретенных билетов. Фото: Roof Live

В Самаре перенесли площадку проведения двух концертов в рамках фестиваля Roof Live, который проводится на крыше торгового центра. Концерты IOWA (26 июня) и «Браво» (27 июня) организуют в закрытом помещении. Об этом сообщает oboz.info.

«По распоряжению, полученному в рамках обеспечения безопасности массовых мероприятий, проведение ближайших двух концертов на открытой площадке в Самаре невозможно. Это непростое, но единственно возможное решение, которое позволит сохранить оба события и провести их без переноса на другие даты», – рассказали организаторы.

Теперь они состояться на территории фуд-парка Аврора Молл. Пространство обещают полностью подготовить под мероприятие. Площадку закроют для посетителей торгового центра, вход будет осуществляться только по билетам. Отмечается, что случайно попасть на концерт или смотреть его бесплатно не получится.

Все зоны хотят сделать с учетом категорий приобретенных билетов. Они остаются действительными и не требуют обмена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал