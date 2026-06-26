В Самарской области изменится расписание электричек в конце июня и начале июля

Часть электричек временно отменят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 29 июня изменится расписание пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Сызрань-1. Часть электричек временно отменят, другие начнут курсировать ежедневно из-за ремонтных работ на перегоне Жигулевск — Пост 104 км. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

«В связи с производством ремонтных работ Куйбышевской железной дорогой вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов. Просим пассажиров быть внимательными и заранее уточнять график», — рассказали в компании.

С 29 июня поезд № 7363 Жигулевское Море (16.24) — Сызрань-1 (18.26) будет ходить каждый день. С 29 июня по 3 июля назначается поезд № 7362 Сызрань-1 (09.10) — Жигулевское Море (11.07). 4 июля этот поезд отменят, а с 5 июля он начнет ходить каждый день.

С 4 июля четыре поезда на участке Сызрань-1— Жигулевское Море, Жигулевск — Жигулевское Море начнут курсировать ежедневно. Однако, с 29 июня по 3 июля, эти поезда № 7364, 7379, 7380, 7381 будут отменены. С 5 июля поезд № 7361 от Жигулевского Моря (09:51) до Сызрань-1 (12:00) начнет ходить каждый день, но с 29 июня по 4 июля он будет отменен. С 6 июля поезд № 7134/7133 Самара (16.19) — Жигулевское Море (17.57) продлят до станции Жигулевск.

В Самарской области

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