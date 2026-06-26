В Тольятти пройдет областной чемпионат по триатлону

Триатлон объединяет плавание, велогонку и бег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

27 и 28 июня Тольятти станет площадкой для проведения чемпионата и первенства Самарской области по триатлону. Соревнования в спринтерской дисциплине объединят около 350 участников, представляющих семь регионов страны.

Спортивная программа рассчитана на два дня. В субботу, 27 июня, на старт выйдут юные спортсмены различных возрастных категорий, а также участники заплыва «Волжская миля», которым предстоит преодолеть дистанцию в 1,5 км. Победителей первого дня определят сразу после завершения стартов. Основные соревнования среди мужчин и женщин состоятся 28 июня. Кроме личного первенства, спортсмены поборются за награды в эстафетных гонках. Церемония награждения победителей и призеров запланирована на 13:30.

Местом проведения турнира станет набережная шестого квартала Автозаводского района. В связи с проведением соревнований в воскресенье, 28 июня, с 8:00 до 13:30 на прилегающем участке улицы Спортивной будет временно ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.

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