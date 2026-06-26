Российский банк объявил финансовые результаты по МСФО за 5 месяцев 2026 года

Дмитрий Пьянов: "Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса" / Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2026 года.

«По результатам мая и пяти месяцев 2026 года мы наблюдаем расширение чистой процентной маржи и динамичный рост чистых процентных доходов, уверенный рост чистых комиссионных доходов, а также замедление темпов роста расходов. Продолжается работа по оптимизации использования капитала, которая приводит к устойчивым показателям достаточности. Группа ВТБ сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, что свидетельствует о устойчивом качестве кредитного портфеля. Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса», - сказал первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль банка составила 27,3 млрд рублей в мае и 190,1 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2026 года. Она сократилась на 59,9% и на 18,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые операционные доходы до резервов составили 89,7 млрд рублей в мае и 565,5 млрд рублей за 5 месяцев 2026 года, увеличившись на 35,9% и 9,7% соответственно. Чистые процентные доходы увеличились на 145,6% в мае и 202,6% за 5 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 67,3 млрд рублей и 333,2 млрд рублей соответственно. Чистые комиссионные доходы увеличились на 24,9% в мае и на 17,7% за 5 месяцев 2026 года, составив 29,6 млрд рублей и 141 млрд рублей соответственно.

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