В Самаре земли под магистралью Центральная суд постановил вернуть РФ

Дата заседания апелляционной инстанции пока не назначена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области министерство транспорта оспорило решение суда о возврате в федеральную собственность земельных участков под магистралью Центральная. Речь идет о более чем 25,4 тысячи кв. метров в районе поселка Петра Дубрава. По данным суда, областные власти не установили владельца земель и не оформили их изъятие по правилам. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

«Возврат участков в федеральную собственность не прекращает прав Самарской области на дорогу», — говорится в сообщении.

Спор тянется с 2024 года. Прокуратура настаивала, что участки изначально относились к федеральной собственности: еще в 1992 году их предоставили заводу в бессрочное пользование. В 2019 году территорию разбили на новые участки и частично оформили в собственность региона. Суд признал доказательства завода достаточными и частично удовлетворил иск. Для уточнения границ провели экспертизу. Дата заседания апелляционной инстанции пока не назначена.

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