Более 150 банкоматов нового поколения установили в городах-миллионниках России

Банкомат нового поколения способен выполнить экспресс-оценку здоровья по 14 показателям / Фото: пресс-служба Сбера

27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и для банкоматов Сбера, история которых началась в 1988 году. Сегодня банкоматная сеть банка охватывает тысячи городов и населенных пунктов. 64 млн россиян минимум раз в месяц пользуются этими банкоматами. Самый западный банкомат банка расположен в Калининградской области, самый восточный — на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике, а самый южный — в Дагестане.

Сбер первым в России перевел 100% банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение. А в ноябре 2025 года он представил банкомат нового поколения с умным ИИ-помощником. Благодаря нему устройство понимает голосовые команды. ИИ-помощник проконсультирует по продуктам банка, поможет снять и внести наличные. Также инновационный банкомат способен выполнить экспресс-оценку здоровья по 14 показателям. Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-миллионниках.

«Наша цель — быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество мест, где установлены наши банкоматы, на 13%. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем, превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных задач, и не только финансовых», — прокомментировал зампред правления Сбера Вячеслав Цыбульников.

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