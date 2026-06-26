Пенсионер из Самары получил 100 тысяч рублей после ДТП с автобусом

Мужчина получил травмы средней тяжести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре пенсионер получил 100 тысяч рублей компенсации морального вреда после ДТП с пассажирским автобусом. Мужчина ехал в салоне маршрутного автобуса, когда случилась авария. В результате он получил травмы средней тяжести. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Перевозчик не принял достаточных мер для безопасности пассажиров при эксплуатации источника повышенной опасности. Права мужчины были нарушены», — пояснили в надзорном ведомстве.

Иск в интересах пострадавшего подал прокурор Красноглинского района. Суд согласился с доводами и взыскал деньги с транспортной компании. Исполнение решения остается на контроле прокуратуры.

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