Анестезиолог Артур Попов из Самары покорил Эльбрус в День России

Альпинизм укрепляет здоровье Фото: минздрав Самарской области

Врач-анестезиолог Самарской областной детской клинической больницы Артур Попов 12 июня, в День России, достиг вершины Эльбруса, высшей точки Европы на высоте 5642 метра. Это восхождение стало важным личным и профессиональным достижением, а также вдохновением для его маленьких пациентов и их родителей. Об этом рассказали в минздраве Самарской области.

«Это самое тяжелое и одновременно самое интересное приключение в моей жизни. Я испытывал снижение сатурации до 75–85 % — такое состояние бывает у моих пациентов с дыхательной недостаточностью. Теперь я не только понимаю физиологию гипоксии, но и знаю, что они чувствуют», — поделился Артур Попов.

Год назад первая попытка покорить гору не удалась: не хватило подготовки. Однако врач не сдался и в течение года упорно тренировался, ездил на велосипеде, ходил в зал, использовал гипоксические маски. Альпинизм, по его словам, укрепляет здоровье, но требует серьезной подготовки.

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