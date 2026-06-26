Жительница Самарской области пыталась обманом получить 6,7 млн рублей

Женщина заключила брак ради легализации пребывания в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд вынес приговор 34 летней иностранной гражданке к 1 году 6 месяцам колонии общего режима за попытку незаконно получить выплаты на сумму свыше 6,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Женщина не состояла в реальных семейных отношениях с местным жителем, но оформила документы на выплаты. При этом у мужчины есть несовершеннолетняя дочь, которая имеет право на меры социальной поддержки по закону», — пояснили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в 2023 году женщина заключила брак ради легализации пребывания в России, но мужчина погиб в 2024 году. Уголовное дело завели после прокурорской проверки. Суд вынес решение с учетом позиции гособвинителя.

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