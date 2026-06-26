Самарцев приглашают в музыкальное путешествие по Востоку 1 июля

Возрастное ограничение 6+ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 1 июля в 18:00 состоится концерт «Тени забытых странствий». В программе прозвучат произведения Георгия Гурджиева и Томаса де Гартмана с восточными мотивами — тибетскими, афганскими, персидскими. Это редкая возможность услышать музыку, которую почти не исполняют на широкой сцене. Об этом рассказали в СОУНБ.

«Артисты не только сыграют эти мелодии, но и расскажут, как рождались эти произведения, какой путь прошел Гурджиев, какие эмоции и впечатления он вкладывал в музыку», — говорится в сообщении.

В загадочные миры мелодий гостей галерее «Новое пространство» проведут самарский пианист Павел Филь и мультиинструменталист Василий Коростелев, который продемонстрирует звучание дудука, флейты и перкуссионных инструментов. Возрастное ограничение 6+.

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