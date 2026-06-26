В Самарской области бухгалтера школы наказали за хищение более 1 млн рублей

Доплаты начисляли по подложным приказам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд приговорил бывшего ведущего бухгалтера школы к 3 годам колонии общего режима за мошенничество. Женщина с 2019 по 2022 годах оформляла себе и ряду сотрудников доплаты за создание условий для сохранения здоровья учащихся, в том числе и своей родственнице. В итоге Министерству образования Самарской области был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Самарском областном суде.

«Действовала по должностной инструкции и распоряжениям директора», — заявила женщина, вину она не признала.

Доплаты начисляли по подложным приказам: их утверждали подписью директора, а платежи отправляли через банк. Гражданский иск суд удовлетворил частично. Приговор пока не вступил в законную силу.

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