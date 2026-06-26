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НовостиОбщество26 июня 2026 17:15

74% самарцев проверяют работодателя перед откликом на вакансию

Чаще всего самарцы читают отзывы сотрудников и изучают черные списки
Елизавета ЖИРНОВА
Смотрят финансовую отчетность и судебные дела

Смотрят финансовую отчетность и судебные дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 74% жителей проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Такие данные получил сервис SuperJob в ходе опроса, проведенного с 1 по 9 июня 2026 года.

«Мужчины подходят к вопросу тщательнее женщин — о проверке говорят 78% мужчин и 70% женщин», — отмечают аналитики.

Чаще всего проверяют работодателя люди 35 – 45 лет (79%), а среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей, проверяют компанию 84%. Самый популярный способ проверки — отзывы сотрудников и черные списки (74%), еще 17% смотрят финансовую отчетность и судебные дела, 14% заходят на официальный сайт организации.

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