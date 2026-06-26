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НовостиПроисшествия26 июня 2026 17:46

В Тольятти столкнулись LADA Vesta и «ВАЗ 2110»

В Тольятти после удара двух авто одного человека увезли в больницу, другому назначили амбулаторное лечение
Елизавета ЖИРНОВА
При повороте налево водитель LADA Vesta не занял крайнее положение Фото: ГУ МВД по Самарской области

При повороте налево водитель LADA Vesta не занял крайнее положение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 20:20 на улице Офицерской, возле дома № 8, столкнулись LADA Vesta и «ВАЗ 2110». В аварии пострадали два человека, 21-летнего водителя «ВАЗ 2110» госпитализировали, а 35-летнему пассажиру LADA Vesta назначили амбулаторное лечение. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

«При повороте налево водитель LADA Vesta не занял крайнее положение на проезжей части, что привело к столкновению», — говорится в сообщении.

За рулем LADA Vesta был 57-летний мужчина, который двигался по улице Офицерской в сторону улицы Полякова в Автозаводском районе города. Материалы по ДТП собрали сотрудники Госавтоинспекции.

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