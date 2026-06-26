Крупный град выпал 26 июня 2026 года в Самарской области

Фото: Иван Конышев, Светлана Геннадьевна/https://vk.com/podslushanokinelcherkassy

На Самарскую область обрушились неожиданные погодные катаклизмы. В Кинель-Черкасском районе, в селе Семеновка 26 июня 2026 года прошел снег с градом. Жители делятся фотографиями: их огороды и дачные участки покрыты слоем снега, на руке лежат ледяные шарики размером почти с яйцо.

- Сугробы лежат на земле. Культуры побиты. Помидоры, огурцы. Ладно бы просто снег, а тут как теннисными шарами с неба все побило, - рассказывают местные жители. Фото они делятся в паблике ВК.

Град в Самарской области 26 июня 2026 года

Град прошел только местами, в основном на территории Кинель-Черкасского района шел проливной затяжной дождь.

- Ливень конечно жёсткий был. Огород в болото превратился. Походу в этом году всё сгниёт, - сообщает еще один житель района.

Тучи с градом налетели неожиданно и - многих катаклизмы заставали в дороге. Крупные градины стучали по капотам машин, сверху падали ветки и листья. Для многих владельцев приусадебных участков это стало настоящим испытанием и трагедией.